In einer spektakulären Aktion stellen Kraftklub den ersten Song aus ihrem neuen Album "Keine Nacht Für Niemand" vor.

Chemnitz (kil) - "Dein Lied" kündigt unnachahmlich das neue Album von Kraftklub an: "Keine Nacht Für Niemand" erscheint am 2. Juni. Der Song gerät zu einer süffisanten Abrechnung mit einer innigen Beziehung des Sängers Felix Brummer. Der Refrain eröffnet in aller Deutlichkeit mit "Du verdammte Hure, das ist dein Lied".

Die Jungs stehen adrett gekleidet mit einem Mini-Drumpad und Klavier auf einer Stroh-Wiese. Sie werden begleitet vom jungen Sinfonieorchester Berlin, im Hintergrund geht ein riesiges 'K' in Flammen auf.

Kraftklub eröffnen den Festival-Sommer.

Auf der Facebook-Seite der Band konnte man gestern den Bühnenaufbau im Livestream über mehrere Stunden verfolgen. Eine Schar von Arbeitern stellte in der Kraterlandschaft das gigantische hölzerne 'K' auf.

Das imposante Video gerät so nicht nur zu einer einprägsamen Werbung für das kommende Album, sondern spoilert geschickt auch das 2013 von der Band ins Leben gerufene Kosmonaut Festival nahe Chemnitz.