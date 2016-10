Die Nu-Metal-Band Korn veröffentlicht aus dem kommenden Album die Single "A Different World" mit Slipknot-Frontmann Corey Taylor.

Im Gruselkabinett (jim) - Korn sind schlichtweg unermüdlich. Am 21. Oktober erscheint ihr zwölftes Studioalbum "The Serenity Of Suffering", "A Different World" gibt einen kleinen Vorgeschmack. Besonders hervorzuheben ist zum einen der Gastsänger Corey Taylor (Slipknot) und zum anderen der faszinierende Videoclip.

Im surrealen und alptraumhaften Stop-Motion-Clip erforscht ein Baby im Schneckenhaus ein altes Labyrinth und stößt auf mancherlei abstruse Monstrositäten. Der Song verschiebt geschickt das Tempo und tänzelt zwischen derben Thrash-Riffs und melodischen Passagen.

"Es brauchte nur einen Anruf: 'Hey, willst du das machen?', und am nächsten Tag saß ich bereits im Flugzeug, ohne die Musik überhaupt gehört zu haben. Als Fan und Freund musste ich einfach ja sagen, denn wir hatten schon seit Jahren über so etwas gesprochen", sagt Taylor über die Zusammenarbeit mit Korn.