Savas schaltet einen Gang hoch, fährt mit "Ich Bin Fertig" seine zweite Single aus der Garage und rechnet mit dem Rapbusiness ab.

Verlassene Fabrik (jim) - Er kann es ja doch noch: Nach dem sehr seichten "Auge" spittet Kool Savas wieder messerscharf seine Lines in der zweiten Single "Ich Bin Fertig". Im Video fliegen ein Haufen Mittelfinger durchs Bild, Essah post mit Kapuze und rappt über seine Vormachtstellung im Rap. Der Beat mit verspulten Samples und knarzenden Drums beeindruckt nicht übermäßig, aber immerhin besser als Kollegahs "Nero".

Savas' Mixtape "Essahdamus" erscheint am 28. Oktober und strotzt nur so vor Featuregästen wie Azad, Sido, Olli Banjo, Taktloss, KC Rebell oder Laas Unltd. Darüber hinaus geht Essah auf große "Essahdamus Tour 2017" und ist in diesen Städten zu sehen:

06.01.2017 Mainz - Frankfurter Hof

07.01.2017 Lindau - Club Vaudeville

08.01.2017 Reutlingen - Franz.K

11.01.2017 Linz (A) - Posthof

12.01.2017 Ulm - Roxy

13.01.2017 Schweinfurt - Stattbahnhof

14.01.2017 Regensburg - Eventhalle Airport

17.01.2017 Aschaffenburg - Colos Saal

19.01.2017 Basel (CH) - Kaserne

20.01.2017 St Gallen (CH) - Kugl

21.01.2017 Zug (CH) - Galvanik

22.01.2017 Solothurn (CH) - Kofmehl

24.01.2017 Augsburg - Kantine

25.01.2017 Karlsruhe - NCO Club

27.01.2017 Erfurt - Stadtgarten

28.01.2017 Bonn - Brückenforum

29.01.2017 Kassel - 130BPM

02.02.2017 Bochum - Matrix

04.02.2017 Bielefeld - Stereo

17.03.2017 Zürich (CH)- Xtra

25.03.2017 Chur (CH) - Palazzo