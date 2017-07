Beim Global-Citizen-Festival in Hamburg sind parallel zum G20-Treffen Stars wie Shakira, Grönemeyer oder Coldplay aufgetreten.

Hamburg (nao) - Während auf den Straßen die Autos brannten, trafen sich gestern beim Global Citizen Festival in der Hamburger Barclaycard-Arena Popstars und Politiker wie u.a. Herbert Grönemeyer, Lena, Ellie Goulding, Sigmar Gabriel, Olaf Schulz, Jim Yong Kim und Justin Trudeau. Mit Reden, Ansprachen und Songs wollten sie ein Zeichen für mehr Gerechtigkeit setzen und die ca. 11.000 Konzertbesucher ermutigen, die Welt zu verbessern.

"Engagement zeigen"

Die Zuschauer mussten für die Karte zwar nichts zahlen, dafür aber ein bisschen Engagement zeigen. Um an der Verlosung der Karten teilnehmen zu können, musste man sich auf der Webseite von Global Citizen registrieren und verschiedene Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel Petitionen unterschreiben und bei der italienischen Botschaft in Berlin anrufen und etwas zur Flüchtlingspolitik sagen.

Den musikalischen Teil beginnt die britische Band Coldplay mit einer Reihe an Hits und holt dann auch noch Sängerin Shakira für ein gemeinsames Duett hinzu:

Ein Star folgt nach dem anderen. Nachdem Andreas Bourani im Doppelpack mit Sido die Bühne betrat, erscheint Ellie Goulding mit ihrem Mega-Hit "Love Me Like You Do":

Pharell Williams mit seinem Stimmungsmacher "Happy":

Pharell handelt denn auch gemeinschaftlich und holt bei seinem Song "Freedom" das Publikum auf die Bühne. Damit untermauert er Grönemeyers Aussage: "Wir sind alle eine Familie, wir wachsen immer enger zusammen".

Der ganze Abend im Stream: