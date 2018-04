Kontra K sagt dem Tod den Kampf an im Vorab-Release von seinem Album ""Erde & Knochen".

Berlin (emi) - Kontra K der Unverwüstliche, so stellt er sich in seinem neuen Track dar. Ob er "Schläge weggsteckt" oder dem Tod entkommt - "bisher liefs doch gut, oder nicht?" Im düsteren farblosen Video dazu steht der Sensemann am Mischpult, während der der Berliner rappend in Rennwagen auf einem Industriegelände drifted.

Der hämmernde Beat dazu kommt von Produzent Kalli Blanco, die Ohrwurm-Instrumentals in der Hook sind vom 30er Jahre Jazz-Sänger Al Bowlly gesamplt.

Die Single ist nach "Hunger" und "Zwischen Himmel & Hölle" die dritte Auskopplung vom kommenden Album "Erde & Knochen". Die Platte wird am 11. Mai veröffentlicht und enthält laut Tracklist Features mit Ssio, Bausa, Gzuz und AK AusserKontrolle.