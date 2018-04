Heiko Maas, Antilopen Gang, Retrogott äußern sich zum Echo, das Notos Quartett gibt seinen Preis aus Protest zurück.

Konstanz (wink) - Jetzt, wo der Zirkus eigentlich vorbei ist, verspüren plötzlich noch andere außer Campino das Bedürfnis, sich öffentlich über die Echo-Verleihung im Allgemeinen und Kolle & Bang im Besonderen zu äußern.

Ein erstes Zeichen setzt der WDR, der seinen Standpunkt unmissverständlich klar macht, indem er das Gewinner-Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" auf den Index setzt. Das Handelsblatt zitiert aus einem vom Intendanten Tom Buhrow initiierten Brief an die Kölner Bürgerin Malca Goldstein-Wolf. Darin heißt es, "dass in unseren Radioprogrammen keine Musik aus der betreffenden Albumreihe ‚Jung, brutal, gutaussehend‘ der beiden Musiker gespielt wird"". Selbiges gelte auch für das WDR-Jugendradio 1Live, das "grundsätzlich zwar sehr offen für deutschen Rap" sei, "im konkreten Fall aber eine Ausstrahlung als unvereinbar mit öffentlich-rechtlichen Programmgrundsätzen eingeschätzt" habe. "Auf die Nominierung bei den Echo-Awards haben wir jedoch keinen Einfluss, da der WDR nicht Veranstalter der Show ist."

Die Antilopen Gang postet ihre Meinung auf Facebook und bezeichnen Kollegah als "faschistischen Agitator" mit Aluhut-Tendenzen. Ihnen ist die Diskussion um die Auschwitz-Zeile zu eindimensional. Stattdessen lenken sie den Blick auf auf Kolles "Wahn einer zionistischen Weltverschwörung":

Retrogott hat auch Lesenswertes beizutragen. So analysiert er die Hip Hop-Szene und macht sich Gedanken über die dort hochgehaltenen Ideale. Die Rap-Journaille bekommt ebenfalls ihr Fett weg.

Das Notos Quartett, die letztjährige Gewinner der Kategorie Klassik Newcomer, verdeutlichen ihre Ansicht mit der Rückgabe des Preises.

Und dann wäre da noch Bundesaußenministers Heiko Maas, der schon in der Nacht der Echoverleihung seine Meinung via Twitter unters Volk brachte. Abgesehen von jeder Menge Zuspruch, finden sich auch Kommentare, die eine andere Sichtweise widerspiegeln: