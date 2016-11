Umringt von Femmes Fatales macht Kollegah auf "Hardcore" und wirbelt viel Staub auf, Sido-Diss inklusive.

Friedberg (jim) - Nach seinem Abstecher Richtung Apokalypse galoppiert der Imperator Kollegah wieder zurück zu seinem eigentlichen Projekt. "Hardcore", die zweite Single nach "Nero", strotzt wieder vor diktatorischem Machtgehabe. Umringt von starken Furien posiert Felix Blume vor einer Bergkulisse und erniedrigt abgehalfterte Männer.

Einige amüsante Wortspiele dürfen bei Kolle nicht fehlen: "Deutschrap macht wieder Kifferlieder wie 'n Wiz Khalifa / Ein Schuss in den Ofen wie beim / Drive-By in 'ner Pizzeria." Auch ein Diss an Sido verpackt er in seine Lines: "Oder zieh' die Maske wieder an und mach auf Nostalgie / Da muss ich einnicken wie beim Kopfballspiel."

Kollegahs neues Werk "Imperator" erscheint am 9. Dezember.