Nach eher mauen Singles überzeugt Kollegah als Geschichtenerzähler im extra langen "Apokalypse". Dazu gibt es ein hübsches Video im Comic-Design.

Friedberg, Hessen (jim) - Kollegah kann nicht nur inhaltsloses Gepose wie in "Nero", sondern zeigt sich mal wieder als interessanter Geschichtenerzähler im Comicgewand. In vertrackten Reimketten verbreitet "Apokalypse" Verschwörungstheorien und Untergangsszenarien und greift dabei mythische Stories auf. Ist es ein Zufall, dass Kolle den 13-minütigen Track einen Tag nach dem US-Wahlergebnis veröffentlicht?

Die Lyrics dieses epischen Machwerks kann man in den Sprechboxen mitlesen, wie in einem Comic. Kollegahs neues Album "Imperator" erscheint am 9. Dezember.

Es ist nicht der erste Auftritt Kollegahs in Comic-Form: Gemeinsam mit Prinz Pi hatte er schon das viertelstündige "Dschungelabenteuer" erlebt, und auch das dystopische "Armageddon"-Video enthielt viele Comic-Elemente.