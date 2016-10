Verbrennt Kollegah mit seinem neuen Song sein bisheriges Schaffen wie einst der große Kaiser Rom?

Staubtrockene Wüste (jim) - Der Doubletime-König Kollegah zeigt uns endlich seine Muskeln. Im Clip zu "Nero" posiert er in römischer Rüstung in der Wüste und konnte sich beim Look des Videos wohl nicht entscheiden zwischen Ben Hur und Mad Max. Der Beat ist dabei typische Kolle-Kost: bedrohlich, stampfend, pathetisch.

Der Ahornblatt-Rapper beweist an manchen Stellen, dass er interessante Wortspiele auf der Zunge hat, wie bspw: "Hier wird Rechenschaft gezogen, wie von mein' Gartenarbeitern", doch die extrem dämliche Hook zerstört alles: "N steht für 'Nicht zu ficken', E steht für 'Ehrgeiz' / R steht für 'Rache', O für 'Ohne Gnade' / Ich bin Nero, Kaiser Nero."

Bleibt zu hoffen, dass Kollegah mit dem neuen Album "Imperator" (erscheint am 9.12.) nicht sein bisheriges Schaffen verbrennt wie sein großes Vorbild Nero.