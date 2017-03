Mit dem 15-minütigen "Legacy"-Video kündigt Kollegah seine gleichnamige Best Of an, die am 30. Juni erscheint.

Disseldorf (dani) - Ein neues Video von Kollegah, dem Boss, dem King, dem Imperator, das bedeutet eigentlich immer ein wort- und bildgewaltiges Ereignis. Er hat ja auch einen tonnenschweren, längst gold- und platinveredelten Ruf zu verlieren. Jeder weiß das. Jeder, der sich auch nur ein bisschen für Deutschrap interessiert, kennt Kollegahs Werdegang. Er hat seine Geschichte nun ja auch wirklich schon oft genug ausführlich ausgebreitet.

Offenbar noch nicht oft genug, denn in seiner "Legacy" begründet Kollegah eben diese, indem er seinen Werdegang ein weiteres Mal herunterspult. Zehn gefühlt endlose Minuten rattert er durch die sattsam bekannten Stationen seines Lebens, festgezurrt an seiner eigenen Diskografie.

Zum Punkt, auf den vielleicht manch einer tatsächlich gewartet hat, kommt er erst nach zwei Dritteln der Laufzeit. Dann lässt er - "Haha, ja, stimmt, vergessen, haha" - doch noch eine kleine Machtdemonstration in Richtung Spongebozz respektive Sun Diego ab. "Kein Disstrack", wohlgemerkt, "nur ein kleiner bitch slap".

Der zugehörige Clip unterlegt all das mit mehr oder weniger verwackelten Archivbildern. Zwischendurch schreitet der Gottkönig durch sein teures Anwesen, umgeben von Luxus und dekorativen Damen, die Futter, Rauchware und Mantel anreichen und ansonsten artig reglos die Edelmetallplatten halten.

Ehrlich, ich weiß gar nicht, worüber ich mich mehr wundern soll: Darüber, dass ein erwachsener Mann mit erwiesenermaßen doch nicht unerheblich Grips in der Rübe sich noch immer nicht blöd dabei vorkommt, ein derart ranziges Frauenbild zu transportieren? Darüber, dass der technisch möglicherweise beste Rapper des Landes mit einer Demonstration seiner Technik dann doch nicht unterhält, sondern fürchterlich langweilt? Oder vielleicht doch darüber, dass ich mir mit diesem Null-Erkenntnisgewinn-null-Unterhaltungswert-Video doch wieder hab' 15 Minuten Lebenszeit abluchsen lassen?