Selbst die mächtige Bertelsmann Music Group geht jetzt in Deckung.

Frankfurt (leah) - Kollegah und Farid Bang stehen derzeit im Rampenlicht wie nie zuvor. Jeder halbwegs Prominente publiziert seine Meinung zu den Echo-Ereignissen, und die ersten Unternehmen ziehen Konsequenzen, um ihren Ruf zu schützen.

So auch die Bertelsmann Music Group. An der Seite von Alpha Empire und Banger Music verkaufte BMG seit Dezember das mittlerweile so umstrittene "JBG3"-Album.

"Pure Heuchelei"

Vor einigen Tagen hatte sich das Label noch hinter seine Künstler gestellt. "Wir bekräftigen unsere Verpflichtung zur künstlerischen Freiheit, so lange sich die Künstler an das Gesetz halten."

Daraufhin warf Christoph Heubner vom Internationalen Auschwitz Komitee der BMG "Zynismus" vor. Eine "ausschließlich am Gewinnstreben orientierte" auch noch als Verteidigung künstlerischer Freiheit zu verkaufen, sei "pure Heuchelei".

Auf Abstand

Es folgte die Ankündigung einer Kampagne gegen Antisemitismus. Doch nach andauernden Schlagzeilen vollzog die Bertelsmann Music Group eine Kehrtwende und distanzierte sich nun von seinen Goldeseln.

Vorstandschef Hartwig Masuch erläutert der FAZ ihren neuen Standpunkt: "Wir hatten den Vertrag über ein Album. Jetzt lassen wir die Aktivitäten ruhen, um die Haltung beider Parteien zu besprechen. Wir entschuldigen uns bei den Menschen, die sich verletzt fühlen."