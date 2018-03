Neil Young legt sich mit den Waffenfreaks an, rudert aber fix zurück. Liam liegt flach. Phoenix- und Albert Hammond Jr.-Verlosungen. 5 Fragen an Lo Moon.

Kölle am Rhing / Helgoland (kluk) - Tja, da haben mich Massive Attack aber mal rangekriegt. Auf der Suche nach einem irgendwann / irgendwo / irgendwie erscheinenden neuen Studioalbum knüpfte ich zunächst an den Titel des bisher letzten Werks aus 2010 an.

Ganz so beschaulich aufgeräumt wie die zaghaft dubbig angehauchten Stücke der Platte empfing mich Deutschlands einzige Hochseeinsel dann aber doch nicht. Statt Backfischbrötchen und Strandspaziergängen gab es Windstärke 11 und Schneestürme. Das richtige Wetter also, um bei der neuen Anna von Hausswolff-Platte die Repeat-Taste reinzuhämmern.

Einziger Wermutstropfen: Beim Wellengang der Rückfahrt wurde der Klugscheißer kurzerhand zum Klugkotzer. Aber zum Glück erging es dem halben Schiff so. Und wenn schon. Gibt immer Leute, denen es noch schlimmer geht,

beispielsweise Liam Gallagher.