Der Ex-Floydler und die Medien. Pearl Jam auf Tour. Metallica interviewen LCD Soundsystem. Hurts brechen Konzert ab, Sia fährt dafür extra weit.

Kölle am Rhing (laut) - Roger Waters-Fan zu sein, ist schwer. Ein bisschen so, wie FC Köln-Fan zu sein. Beides hat man sich nicht wirklich ausgesucht und beide Institutionen liefern einem dieser Tage mehr Gründe denn je, die einst für unsterblich erklärte Liebe einfach in den Wind zu schießen. Aber ebenso wie für geschasste Ösi-Trainer entdeckt man ja auch in stürmischen Zeiten zurückgezogener Konzertpräsentationen

den inneren defensiven Willen in sich.

