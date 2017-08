Bill Ward hat die Auflösung noch nicht so recht geschluckt. Neue Mukke von Reznor, Plant und LCD Soundsystem. Speed-Date mit Mogwai.

Konstanz (kluk) - So langsam groovt sich das August-Prozedere ein. Kollege Schuh legt die Füße hoch, während die meinigen bis zu den Knöcheln im Dinkelsbühler Matsch feststecken. Zurück vom Wacken des Südens erst einmal eine wenig überraschende Meldung aufgeschnappt: "The Dark Side Of The Moon, heute immerhin als zweitmeistverkauftes Album aller Zeiten bekannt, ist in die Billboard-Charts eingestiegen. Mal wieder.

Das macht die Platte mit dem Kult-Prisma bekanntlich natürlich nicht zum besten Floyd-Release ever, aber zu dem, das der geneigte Musikredakteur seinen genreübergreifend kaum musikaffinen Freunden am ehesten vorspielt. Auf dem Summer Breeze habe ich die Gelegenheit zwar verpasst, dafür haben wir jetzt aber immerhin ...

... Pink Floyd als Metal-Version

Ohne Umweg zum Thema von Interesse findet ihr hier: