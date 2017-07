Ein Ex-Foo Fighter rechnet mit Dave Grohl ab. Alte Nirvana-Videos aufgetaucht. Josh Homme will keine Politik. Und niemand will ein 'Rock Gegen Links'.

Kölle am Rhing (kluk) - Der KLUG-SCHEISSER ist zurück – und er ist gekommen um zu bleiben. Gemäß neuer deutscher Rechtschreibung müsste hier seit dem 29. Juni zwar eigentlich vom KLUG-SCHEIẞER die Rede sein, aber bekanntlich gewöhnt man sich an neue Buchstaben ebenso langsam wie an neue Kolumnisten. Zum Glück beglückte mich der urlaubende Kollege Schuh mit einem gut geschnürten Newsflash-Paket. Also denn,

lesen wir uns doch einfach mal rein