Die Amis gewähren mit zwei neuen Songs und einem Video Einblick ins bevorstehende Album "Walls".

Tennessee (jim) - Die vier Brüder aus Tennessee sind zurück. Kings Of Leon veröffentlichen zur ersten Single "Waste A Moment" ein Video und liefern eine erste Hörprobe aus dem am 14. Oktober erscheinenden Album "Walls".

Der Song gestaltet sich sehr eingängig und unspektakulär, ein typischer Alternative-Rock-Track eben. Dafür geizt das Video nicht mit metaphorischen Bildern, 70er Atmosphäre und eskalierender Vorstadtidylle.

Im Rahmen der "Later with Jools Holland"-Show performten Caleb Followill und Co. mit "Around The World" zudem einen weiteren Song aus dem kommenden Longplayer, dessen Name "Walls" für "We Are Like Love Songs" steht. Getreu dem Motto schmiegt sich das ruhige Stück an den Hörer mit verspielten Riffs, hüpfender Bassline und sphärischem Refrain an.