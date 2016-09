Kings Of Leon sind zurzeit richtig fleißig: Walls" ist die nächste Singleauskopplung aus dem kommenden, gleichnamigen Album.

Im Studio (jim) - Erst kürzlich kam das Video zu "Waste A Moment", jetzt steht schon das nächste parat: "Walls" ist ein ungemein intimer und ruhiger Song über eine Liebschaft, die kein gutes Ende nimmt, weil die Partnerin sich anderweitig orientiert:

"You tore out my heart / You threw it away / A Western girl with Eastern eyes / Took a wrong turn and found surprise / Now there's nothing in the way ". Die markante Stimme von Frontmann Caleb Followill wird lediglich von einem Piano und einer Akustikgitarre begleitet

Die komplette Tracklist von "Walls" geht wie folgt: