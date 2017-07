Großmaul Kid Rock bewirbt sich um einen Sitz im US-Senat. Ein weiterer Beweis für den Niedergang der US-Politik? Oder doch nur ein Marketing-Gag?

Detroit (alc) - Gestern hat der umtriebige Robert Ritchie aka Kid Rock bekannt gegeben, dass er sich für einen Posten im US-Senat für den Bundesstaat Michigan bewirbt. Mit unten stehendem Tweet bestätigte der Musiker die bereits zuvor kursierenden Gerüchte, dass er sich zur Wahl stellen wolle.

Im O-Ton heißt es: "Ich habe tonnenweise Emails und Nachrichten erhalten, in denen ich gefragt werde, ob die Webseite http://kidrockforsenate.com echt sei. Die Antwort ist ein eindeutiges JA."

I have had a ton of emails and texts asking me if this website is real… https://t.co/RRVgISDFeq The answer is an absolute YES. pic.twitter.com/uYCUg6mjW1 — Kid Rock (@KidRock) 12. Juli 2017

Neues Projekt am Start?

So ganz klar ist es aber trotzdem noch nicht, ob der bekennende Republikaner wirklich kandidiert. Der Webstore seiner Kampagne wird von einer Seite gehostet, die seinem Label Warner gehört. Dort gibt es neben 'Kid Rock For US Senate'-Shirts lediglich Schilder für den Vorgarten, Basecaps und Aufkleber mit dem gleichen Motiv. Das legt die Vermutung nahe, dass der Ex von Pamela Anderson lediglich einen Promo-Stunt an den Start bringt, um ein neues Projekt zu bewerben.

Demnächst mehr in diesem Kino, so kann man den Folgetweet interpretieren:

Stay tuned, I will have a major announcement in the near future - Kid Rock — Kid Rock (@KidRock) 12. Juli 2017

Über Kontakte nach Russland ist uns bisher noch nichts bekannt, aber: stay tuned!