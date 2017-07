Nach beinahe vier Jahren Pause meldet sich Kesha mit einer neuen Single und neuem Album zurück.

Los Angeles (joga) - 2014 verklagte Kesha ihren langjährigen Produzenten Dr. Luke wegen sexuellen Missbrauchs und anderen Misshandlungen. Nach jahrelangem Streit und einer Gegenklage wegen Verleumdung urteilte eine New Yorker Richterin im April 2016, große Teile ihrer Anschuldigungen könnten nicht weiter verfolgt werden, da die vorgeworfenen Straftaten keine Hassverbrechen seien, außerhalb von New York stattgefunden hätten oder bereits verjährt seien.

In der Zwischenzeit begab sich die Sängerin wegen Depressionen und Bulimie in Behandlung, neue Musik von ihr gab es womöglich aber auch deshalb nicht, weil sie sich zunächst auch aus vertraglichen Bindungen an ihren alten Produzenten lösen musste.

Nun erscheint mit der Single "Praying" das erste musikalische Lebenszeichen seit fast vier Jahren, am 11. August folgt das dazugehörige Album "Rainbow".

"Praying" erzählt die Geschichte einer Wiederauferstehung mit starkem religiösen Bezügen, was die Musik, aber auch die Selbstdarstellung angeht, könnte der Unterschied zur "Glitter kotzenden Schlampe" von früher nicht größer sein. Mit dem Lied wolle sie Menschen in Schwierigkeiten Mut machen, schrieb Kesha auf Instagram: "Egal, wie schlimm es im Moment ist, du kannst es schaffen!"