SZA und Lamar hüpfen von Rolle zu Rolle im Video zu "All The Stars".

Hollywood (leah) - Der Hype um den Streifen "Black Panther" steuert seinem Peak entgegen - der neueste Move: Kendrick Lamar, der den Soundtrack verantwortet, gemeinsam mit SZA im neuen Video "All The Stars". Der "DAMN."-Star veröffentlichte "All The Stars" bereits im Januar als erste Vorabsingle. Seine Raps, SZAs Gesang und der sphärische Clubsound dürftem in Kinosaal gut ankommemn.

Im bildgewaltigen Video folgt dazu Szene auf Szene: Lamar, umgeben von Kindern, SZA im Weltall, eine Horde schwarzer Panther und viele schräge Outfits. SZA liegt im ersten Moment noch von Burlesque-Tänzerinnen umgeben auf dem Boden, im nächsten zeigt sie eine von Janet Jacksons "Together Again" inspirierte Performance.

Ab dem 9. Februar könnt ihr euch den "Black Panther"-Soundtrack komplett anhören. In die Kinos kommt der Film am 15. Februar.