Kendrick ist der erste Rapper, der jemals den wichtigen Medienpreis entgegen nehmen durfte.

New York (mis) - US-Rapper Kendrick Lamar ist gestern Abend in New York mit dem renommierten Pulitzerpreis für sein im letzten Jahr erschienenes Album "Damn." ausgezeichnet worden. Die Jury sprach in ihrer Begründung von einer "virtuosen Songsammlung, aus deren umgangssprachlicher Authentizität und rhythmischer Dynamik ergreifende Bilder entstehen, die die Komplexität des modernen afroamerikanischen Lebens beschreiben."

Lamar ist der erste Rapper, der mit dem weltbekannten Preis ausgezeichnet wurde. Bislang kamen ausschließlich Musik-Preisträger aus den Genres Klassik oder Jazz zum Zuge. Der Pulitzer-Preis ist einer der wichtigsten Medienpreise der USA, der seit über 100 Jahren in erster Linie an Journalisten und Autoren verliehen wird. Dieses Jahr erhielten die New York Times und die Washington Post den begehrten Preis für die nationale politische Berichterstattung.