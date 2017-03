Der Rapper präsentiert seine neue Single. Das zugehörige Album könnte bereits Anfang April folgen.

Los Angeles (kil) - Schon kommende Woche veröffentlicht Kendrick Lamar angeblich sein neues Album. Dem schickt er nun das Video zur Single "Humble." voraus.

Die Bässe pumpen, eingängig hüpft das Piano-Sample. Kendrick flowt unnachahmlich über den reduzierten Beat. Geld fliegt durch die Luft und Köpfe brennen. Nebenbei zitiert er das letzte Abendmahl: Der Kalifornier bleibt State of the Art.

Neues Album, reichlich Features

Musikmanager Paul Rosenberg erklärte beim Radiosender Hot 97, er habe aus Manager-Kreisen des Rappers bestätigt bekommen, seine neue Scheibe erscheine am 7. April. Eine Zeile im neuen Song weist ebenfalls darauf hin: "You know what time it is, ante up, this is in forever / Y'all got 'til April the 7th to get y'all shit together."

Im Netz kursiert bereits eine geleakte Trackliste, die als potenzielle Features unter anderem Kanye, Q-Tip oder Anderson. Paak auflistet. Die ausgekoppelte Single "Humble." erscheint darauf nicht.