Katy Perry als kämpferische Feministin im 18. Jahrhundert.

Kalifornien (leah) - In ihrem neuen Musikvideo zu "Hey Hey Hey" spult Katy Perry die Zeit zurück, schlüpft in die Rolle der Marie-Antoinette und kämpft in ihrem prunkvollem Schloss mit Klischees, Normen und einem Prinzen. Bis sie enthauptet wird und Katy in einer zweiten Rolle als Ritterin wenigstens Maries Kopf rettet.

Die eingängige Pop-Hook thematisiert die Unterschätzung der Frauenkraft und der Frau generell. Dazu passen auch die Anspielungen auf Jeanne d'Arc, eine französische Nationalheldin, die auch als "die Jungfrau, die England in die Knie zwang", bekannt ist.