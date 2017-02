In "Chained To The Rhythm" gibt sich die Pop-Ikone politisch. Mit von der Partie ist Bob Marleys Enkel Skip.

Los Angeles (ana) - Pünktlich zu ihrem kurzfristig angekündigten Grammy-Auftritt am Sonntag veröffentlicht Katy Perry ihren neuen Song "Chained To The Rhythm". Die sorglose Pop-Melodie, die momentan ja nicht ohne Dancehall-Einflüsse auskommt, trifft wie immer auf einen eingängigen Refrain. Doch hinter der fröhlichen Mainstream-Fassade versteckt die Sängerin eine politische Botschaft: Wacht Auf!

"So komfortabel, wir leben in einer Blase, Blase / So komfortabel, wir sehen nicht die Probleme / Probleme" oder "Dreh es auf, lass es in der Wiederholung / herumstolpern wie ein besoffener Zombie / Yeah / Wir denken wir sind frei", singt Perry, die während des Präsidentschaftswahlkampfs Trumps Konkurrentin Hillary Clinton unterstützte. Zur Seite steht ihr dabei Bob Marleys Enkel Skip, der zum Boykott aufruft.

Im Lyric-Video wird in einer Miniatur-Küche Essen zubereitet, das einem Hamster vor dem Fernseher kredenzt wird. Ob ihre Fans die Gesellschaftskritik verstehen, die Katy hier in zuckersüßes und quietsch-buntes Geschenkpapier einwickelt?