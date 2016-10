Die Republik dreht hohl. Wer macht mit? Bei Cro, Slipknot oder Daft Punk ist das ganze Jahr über Fasnacht.

Konstanz (laut) - Bevor der brave Christenmensch die Fastenzeit begeht, haut er noch einmal ordentlich auf den Putz, greift der Heidi von hinten an die Teile, leert sich hektoliterweise Hochprozentiges in den Rachen und rülpst was von Helau, Alaaf und Narro in die meist eiskalte klare Winterluft. Alles natürlich im Rahmen und zu Ehren von Tradition und Brauchtum. Is klar!

Zu einer zünftigen Narretei gehört auch das passende Kostüm bzw. eine Maske. Während meist ein roter Gesichtserker ausreicht, damit sich Heerscharen von Karnevalisten zu Tode lachen, geben sich die Tanzkapellen und Musikanten oft mehr Mühe. Vorhang auf und Buh!

Die närrischsten musikalischen Maskenmänner