Der Rapper wird in einem Krankenhaus in Los Angeles behandelt. Die restlichen 22 Dates seiner US-Tour fallen aus.

Hollywood (ebi) - Was ist los mit Kanye? Noch am vergangenen Samstag sorgte seine Wutrede in Sacramento für Aufregung. Schon am Donnerstag zuvor beim Gig in San Jose hatte sich West u.a. als Trump-Anhänger geoutet und kaum Songs gespielt - selbst Snoop Dogg zweifelte öffentlich am Verstand seines Kollegen.

Notruf aus Hollywood

Nun sagte Kanyes Management gestern kurzerhand und ohne Begründung den Rest seiner "Saint Pablo"-US-Tour ab. Ganze 22 Gigs fallen aus. Und nur wenige Stunden später wurde der Rapper auch noch ins Krankenhaus eingeliefert: Um 1:20 Uhr nachmittags sei bei der Polizei ein Notruf eingegangen, berichtet die L.A. Times. Im Ronald Reagan UCLA Medical Center werde West nun wegen Stress- und Erschöpfungssymptomen behandelt.

Die Tour hat ihn "zermürbt"

Seine Frau Kim Kardashian hielt sich zu dem Zeitpunkt in New York auf, sei aber sofort nach L.A. zurückgeflogen. "Er ist erschöpft und unglaublich müde. Die Tour hat ihn zermürbt. Er braucht einfach nur Ruhe", zitiert CNN Wests Schwiegermutter Kris Jenner.

Wer sein Ticket schon gekauft hat, bekommt sein Geld zurück, teilte der Veranstalter Live Nation derweil mit. In Europa dürfte man Kanye nun so schnell wohl nicht zu Gesicht bekommen.