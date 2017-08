Die Erkrankung Kanye Wests im Herbst 2016 sei wegen Marihuana-Missbrauchs selbst verschuldet, behauptet die Versicherung des Rappers.

Chicago (ynk) - Etwa um Thanksgiving letzten Jahres wies sich Rap-Superstar Kanye West während seiner Saint Pablo-Tour selbst in eine psychiatrische Anstalt ein. Der Rapper hatte kurz nach dem gewalttätigen Überfall auf seine Ehefrau Kim Kardashian einen Nervenzusammenbruch erlitten und sah sich nicht in der Lage, seine Liveshows fortzusetzen. Er beendete die Tour vorzeitig, wodurch ein größerer wirtschaftlicher Schaden entstand.

Bereits wenige Tage später machten West und sein Road-Management Very Good Touring ihren Anspruch auf Schadensersatz bei ihrer Versicherungsgesellschaft Lloyd's of London geltend. Da der Ausfall durch einen medizinischen Umstand verschuldet war, sei ein Anspruch auf Entschädigung gegeben. Nachdem acht Monate später immer noch keine Zahlungen erfolgt waren, reichte der Rapper nun eine Klage auf Schadensersatz in Höhe von zehn Millionen Dollar ein.

Wegen Marihuana-Missbrauch im Krankenhaus?

Die Versicherung behauptet einem Bericht des Hollywood Reporters zufolge jedoch, dass der Marihuana-Missbrauch des Musikers ein ausschlaggebender Faktor bei seiner Erkrankung gewesen sei, weshalb man ihm eigenes Verschulden an der entstandenen Situation unterstellen könne. Damit würde der Anspruch auf Entschädigung entfallen.

In der Klage gegen Lloyd's of London argumentieren Kanyes Anwälte, die Versicherung habe unmittelbar nach Eintreten des Schadensfalls alles versucht, um sich vor der Auszahlung der Versicherungssumme zu drücken. So habe sie unter anderem private Daten des Rappers an diverse Nachrichtenseiten weitergegeben.