Kanyes Anhänger sollen sich gegenseitig so sehr lieben, wie er sich selbst.

Interwebz (leah) - Kanye West liebt sich selbst abgöttisch, seine Fans ihn auch. Jetzt ist es für die Yeezus-Verehrer an der Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen.

Harry Dry, selbst ein Kanye-Enthusiast, möchte die App Yeezy.Dating produzieren, über die sich Fans des Rappers finden und verlieben können. "A Dating Site for fans of the genius Mr Kanye West", steht dort zu lesen. Hört, hört! Durch Spenden finanziert soll die App noch diesen März erscheinen.

Obwohl Yeezy.Dating noch nicht im App-Store verfügbar ist, kann man sich bereits auf der Webseite anmelden und so immer auf dem neusten Stand bleiben. Dort steht allerdings auch, wer nicht willkommen ist: "Taylor Swift-Fans sind von dieser Seite verbannt". Die Nachricht ist sogar mit dem Schlangen-Emoji versehen, mit dem die Yeezy-Armee Social-Media Beiträge der Pop-Sängerin flutet.

Ob Swift.Dating bald ins Leben gerufen wird oder sich ihre Fans ins andere Lager schleichen, sobald die Yeezy-App auf dem Markt ist?