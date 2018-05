In einem Interview äußerte der Rapper befremdliche Ansichten zum Thema - und bekam mächtig Gegenwind.

Kalifornien (emi) - Die jüngste Kontroverse um Kanye West und sein Bekenntnis zu Donald Trump ist noch virulent, da geht es schon in die nächste Runde: In einem aktuellen Interview hörte es sich so an, als sei der Rapper der Ansicht, Schwarze wären für die Jahrhunderte lange Sklaverei selbst mitverantwortlich gewesen.

Eigentlich war West beim Klatschportal TMZ zu Gast, um u.a. über seine Unterstützung für Trump zu sprechen. Dabei kam er auch auf das Thema Sklaverei: "Wenn man von über 400 Jahre langer Sklaverei hört, für 400 Jahre, dann klingt das nach einer Wahl". Für ihn seien Schwarze geistig eingesperrt, fügte Kanye hinzu. Er bevorzuge diese Formulierung, weil Sklaverei direkt mit Dunkelhäutigen assoziiert werde, so wie Holocaust mit den Juden. Im Gefängnis dagegen seien alle vereint, Schwarze und Weiße.

Ein TMZ-Mitarbeiter warf ihm daraufhin vor, nicht nachzudenken: "Du führst verdientermaßen das Leben eines Superstars. Der Rest von uns muss aber damit leben, bedroht und sozial ausgegrenzt zu werden - was die Folge dieser 400 Jahre Sklaverei ist, von denen du behauptest, dass sie für unsere Leute eine freie Wahl gewesen wäre", sagte Van Lathan. Er sei enttäuscht und entsetzt von Wests Aussagen.

Prompt hagelte es auch in den Sozialen Netzwerken Kritik an Kanye, u.a. von einer CNN-Kommentatorin, die ihn als eine "gefährliche Karikatur eines angeblich "frei denkenden Afroamerikaner" bezeichnete. Natürlich sei die Sklaverei keine Frage der Wahl gewesen:

Kanye is a dangerous caricature of an “free thinking” black person in America. Frankly, I am disgusted and I’m over it. Also (I can’t believe I have to say this): Slavery was far from a choice. — Symone D. Sanders (@SymoneDSanders) May 1, 2018

Auch die Bürgerrechtsorganisation NAACP, die seit Jahrzehnten für die Rechte von Afroamerikanern kämpft, meldete sich zu Wort - seit ihrer Ankunft auf dem amerikanischen Kontinent hätten schwarze Menschen gegen die Sklaverei gekämpft:

There is a lot of misinformation out there and we are happy to provide insight. Black people have fought against slavery since we first landed on this continent. Here are some resources: https://t.co/14967crs09 https://t.co/dykrf5SDSx @kanyewest #staywoke — NAACP (@NAACP) May 1, 2018

Da half es wenig, dass Kanye nachträglich versuchte, seine Aussagen zu rechtfertigen: "Natürlich weiß ich, dass Sklaven nicht aus freien Stücken auf ein Boot verfrachtet wurden", twittert er und fügte hinzu: "Mein Punkt ist, dass wir in dieser Position geblieben sind, obwohl wir in der Mehrzahl waren. Das bedeutet, dass wir geistig versklavt waren."