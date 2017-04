Der frische Song des Tenorsaxophonisten, der bereits mit Kendrick Lamar und Flying Lotus kollaborierte.

Los Angeles (luc) - "Truth" ist der erste Vorbote der kommenden EP "Harmony Of Difference", und wird von einem 13-minütigen Kurzfilm begleitet. Jazz-Maestro Kamasi Washington nimmt uns auf eine epische Reise zwischen den Kulturen mit und porträtiert das harmonische Gefüge erst mit langsamen, dann treibenden Jazzklängen.

Regie führt der mehrfach ausgezeichnete Produzent A.G. Rojas, der unter anderem an den Musikvideos zu "I'll Take Care Of U" von Gil Scott-Heron & Jamie xx oder Earl Sweatshirts "Earl" beteiligt ist.

Der gleichnamige Film zur EP "Harmony Of Difference" mit einer Originallänge von 37 Minuten beinhaltet neben der Musik auch Artwork seiner Schwester Amani Washington. Der Streifen wurde erstmals bei der diesjährigen Whitney Bienniale aufgeführt, eine alle zwei Jahre stattfindende Ausstellung US-amerikanischer zeitgenössischer Kunst.

Kamasis EP erscheint im Sommer auf dem britischen Label Young Turks, der Heimat von Bands wie The XX, Sampha und FKA Twigs. Vor zwei Jahren veröffentlichte er das Dreifachalbum "The Epic" auf dem Flying Lotus-Label Brainfeeder. Die fast drei Stunden lange Platte wartet mit einem 32-köpfigen Orchester auf und wird mittlerweile als kommender Meilenstein der Musikgeschichte gehandelt.