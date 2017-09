Trapbeat mit eingängier Hook, einem Video aus dem Klischeebuch und zwei Fame-Features: Die Entwicklung von Kalim macht stutzig.

Bonn (ynk) - Wenn man sich so ansieht, was Xatar zuletzt auf Zweitlabel Kopfticker gesignt hat und jetzt auch über Allesodernix veröffentlicht, scheint das Bonner Camp als Bastion für G-Funkigen Gangstersound wohl endgültig gefallen zu sein. Auf "38" verkauft man Kalim, der 2014 noch nach 90er-Westküste geklungen hat und selbst mit modernisiertem Sound noch eine klare Persönlichkeit mitbrachte, als austauschbaren Trap-Rapper. Die Entwicklung nach dem schon deutlich 808-lastigerem "Odyssee 579" soll ihm an sich ja freistehen, würde sich das nicht so komplett konstruiert anfühlen.

Dabei lässt sich nicht einmal genau sagen, ob Kalim nun seine Ideale verkauft hat oder von vorne herein nur ein Opportunist war, der sich musikalisch eben dem aktuellen Umfeld anpasst. "38" klingt auf jeden Fall auf Biegen und Brechen in das von 187 regierte Trap-Deutschland eingepasst, holt sich mit Gzuz und Gringo44 zwei Rapper mit aktuellerem Hype zur Unterstützung und gibt sich alle Mühe, alle alten Charakterzüge von Kalim so unsichtbar wie möglich zu machen.

Dabei klingen Beats und Flows auch ganz solide und ja, man sollte mit Sellout-Vorwürfen generell ein wenig vorsichtig sein. Aber wenn ein eigentlich brauchbarer Rapper, der vor nicht mal einem Jahr noch auf Produktionen von Reaf und Ghanaian Stallion gerappt hat. Wenn eben dieser für sein neues Album im Grunde seine gesamte musikalische Identität aus dem Fenster wirft, um zu klingen wie der nächste 187-Random, kann man schon einmal stutzig werden. Denn schon sein Trap-inspiriertes Vorgängeralbum klang immer noch klar nach AoN, "Sechs Kronen" war sogar noch komplett auf dem Westküstenfilm. Davon lässt sich hier wirklich gar nicht mehr identifizieren.

Mal abwarten, was "Thronfolger" am 22. September so bringen wird.