Der farbenfrohe Clip erzählt eine Liebesgeschichte, wie sie nur Flower Boy Tyler The Creator ausbrüten kann.

Los Angeles (leah) - Farbenfroh gestaltet sich der Clip zum gemeinsamen Song von Kali Uchis, Tyler The Creator und Bootsy Collins. Der damit bebilderte Song erzählt aber auch eine sehr bunte Geschichte:

Kali verzweifelt vor Einsamkeit und möchte sich einen Lover suchen. Im Supermarkt findet sie Saatgut, um sich einen Mann heranzuzüchten. Scheint zu funktionieren: Aus dem Boden wächst Tyler - und sieht sich mit dem Wechsel der Jahreszeiten konfrontiert. Zwischendurch spricht die Sängerin mit Bootsy Collins, der als Zeichentrick-Figur auf etlichen Produkten zu sehen ist.

Musikalisch ähnelt das Stück den letzten Kollaborationen des Odd Future-Kopfs und Kali Uchis, "Perfect" "Find Your Wings" und "See You Again": Ein ruhiger Soul-Beat unterstützt Gesang und tiefe Rap-Stimme.