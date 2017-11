Im ersten Video zur neuen EP "König in der Disko" schlägt sich Kaas mit allerhand Versuchungen herum.

Stuttgart (dol) - "Ich bin Verlierer in der Liebe, König in der Diskothek." Kaas beschäftigt sich im neuen Video "König in der Disko" mit all den Versuchungen, die als Begleiterscheinungen des Ruhms auftreten. Vor einer Woche ließ Cro bereits über seinen Twitter-Account "Kaas up next" verlautbaren. Nun bestätigen sich die Spekulationen: Kaas veröffentlicht am 26. Januar 2018 seine neue EP "Zucker".

"König in der Disko" orientiert sich nicht nur musikalisch an "Sukkel Voor De Liefde" des niederländischen Hip Hop-Duos The Opposites und Mr. Probz, sondern übernimmt gleich einen Großteil der visuellen Umsetzung. Das Original kann hier eingesehen werden:

Die Pressemitteilung seines Labels Chimperator Productions feiert die anstehende EP bereits als "neueste Inkarnation des Kaas-Movements". "Zucker" stellt in jedem Fall das erste Projekt des Rappers abseits der Orsons dar, seit seiner EP "KAAS & Jugglerz In Jamaica", die im Sommer 2016 erschien.