Nico, Tarek, DJ Craft und Maxim machen aus dem Weltfrauentag eine Weltfrauentour.

Berlin (leah) - K.I.Z. geben bekanntermaßen seit 2011 jährlich am Weltfrauentag ein Konzert allein für Frauen - nur 2015 hatten auch Männer Glück: Sie durften als Frauen verkleidet rein.

Dieses Frühjahr weiten die vier Jungs das Konzept auf eine komplette Tour aus: In München, Wien, Wiesbaden, Hamburg, Köln, Zürich, Leipzig und Berlin (28. Februar bis 8. März) herrscht dann striktes Männer-Verbot, und zwar auch für als Frauen verkleidete.

Der Grund dafür ist K.I.Z. zufolge auch ein ganz aktueller, weil "einige andere Männer im Showgeschäft ihre gierigen Schmutzfinger nicht bei sich behalten konnten, und die Ladys deswegen verstimmt sind", hieß es auf Instagram.

Auf eingehende, wüste Beschwerden seitens männlicher Zeitgenossen, die sich diskriminiert fühlten, antwortete das Quartett mit gewohntem Humor: "Wir haben nichts gegen Männer, aber die sollen da bleiben, wo sie herkommen!".

Und schon wenige Stunden nach dem Start des Vorverkaufs musste das finale Berliner Tourkonzert in eine größere Halle (Tempodrom) verlegt werden. Tickets gibt es derzeit nur noch in München, Wien und Zürich. Läuft also!