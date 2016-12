Die Berliner Rapcrew teasert einen Track aus dem aktuellen Live-Album.

Berlin (pabi) - Am Freitag veröffentlichten K.I.Z. ihr Album "Hurra Die Welt Geht Unter (Live Aus Der Wuhlheide)"

Die Kombination aus Live-Platte und Filmdokument vermittelt einen Eindruck davon, wie es klingt und aussieht, wenn Kannibalen in Zivil feiern: "Hurra, die Welt geht unter!" Für all die, die noch nicht wissen, ob die Scheibe was taugt, gibt es jetzt mit dem Live-Clip zu "Was würde Manny Marc tun (feat. Audio88, Yassin, Manny Marc)" eine kleine Kostprobe aus dem Album.