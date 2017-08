Yung Hurns Alter Ego K. Ronaldo geht in gewohnt skurriler Cloud Rap-Manier dem Tod der Grunge-Legende auf den Grund.

Wien (ynk) - Kristallo Ronaldo, das ist der teilzeit verschollene Bruder des Wiener Live from Earth-Zugpferdes Yung Hurn, der sich stilistisch zwar nicht zwangsläufig von seinem Gegenstück unterscheidet, aber immer etwas obskurere Musik veröffentlicht. Während Hurns letzte EP "Love Hotel" einen überraschend raffinierten Sound an den Tag legte, klang das vergangene Ronaldo-Tape "I Wanted To Kill Myself But Today Is My Mother's Birthday" wirr, experimentell und genrekreuzend, wie man es erwarten würde.

Nun ist Kristallo zurück und präsentiert einen Song, der klar in die typischen Cloud Rap-Gefilde des Wieners einzuordnen ist. "Warum bist nicht du tot, anstatt von Kurt Cobain?", lautet die Leitfrage, die in gewohnt berauscht anmutender, gemurmelter Manier auf repetitive und wenig zielführende Weise besprochen wird. Gemeinsam mit ästhetischem Live from Earth-Clip ergibt sich ein klassisches Dada-Produkt von Hurn:

Der Hashtag #kronaldotanz scheint indes übrigens eine Anspielung an die "Uzidance-Challange" von Lil Uzi Vert zu sein, wobei man neidlos anerkennen muss, dass auch K. Ronaldo ein paar imposante Schritte auf das Parkhausparkett legen kann.