In einem verlassenen Gebäude mit Kollabo-Partner Chris Stapleton: So illustriert der Ex-N Sync-Star im One-Shot-Clip seine neue Single.

Memphis (mrk) - Nach "Filthy" und "Supplies" holt sich Justin Timberlake für seine dritte Single-Auskopplung "Say Something" den US-amerikanischen Country-Star Chris Stapleton ins Boot.

Im One-Shot-Clip spazieren beide Sänger in pompöser Backsteinhaus-Kulisse durch vergitterte Fahrstühle, bis sie zum gemeinsamen Gitarreschwingen mitsamt Background-Chor zusammenfinden.

Musikalisch begibt sich der anfangs zusammengebastelte Elektro-Loop dank Akustikgitarre und Country-Kollabo mehr in Richtung Pop-Traditional.

"Say Something" markiert den letzten Vorgeschmack auf Justin Timberlakes fünftes Studioalbum "Man Of The Woods", das am 2. Februar erscheint.