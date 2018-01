Anfang Februar veröffentlicht der Ex-N Sync-Star sein fünftes Album. Das Video zur Auskopplung "Filthy" gestattet den ersten Einblick in "Man Of The Woods".

Memphis (laut) - Über vier Jahre liegt Justin Timberlakes letztes Studioalbum mittlerweile zurück. Jetzt gewährt die Video-Premiere der ersten Single-Auskopplung "Filthy" einen Vorgeschmack auf des Pop-Sängers frisch angekündigte neue Platte "Man Of The Woods".

Eine IT-Konferenz im Jahr 2028, ein dynamisch tanzender Roboter und Timberlake im unverkennbaren Steve-Jobs-Look: Damit hätten wir die wesentlichen Bestandteile des futuristisch inszenierten Musikvideos zusammen. Die elektronisch angelegten Klänge, gepaart mit den wie immer leicht erhöhten Vocals des einstigen N Sync-Stars zeigen, was uns auf Albumlänge erwarten könnte.

Back to the woods?

Glaubt man der Ankündigung seines Labels, präsentiert Timberlakes fünftes Album "Man Of The Woods" einen Mix aus traditionell amerikanischem Rock und modernen Musikströmungen. Dafür holte sich der zehnfache Grammy-Preisträger unter anderen Größen wie Timbaland und Alicia Keys an Bord. Inhaltlich gewährt der Longplayer Einblicke in das persönliche Umfeld und den steilen Lebensweg des Multitalents.

Back to the woods, pardon, roots? Damit ließen sich zumindest der naturverbundene Titel und das Coverdesign des Longplayers erklären. Inwiefern sich die innovative Zukunftsvision "Filthy" darin einbettet, erfahren Fans am 2. Februar, wenn "Man Of The Woods" die Ladentheken erreicht.