Der Kanadier gastierte gestern am Main – sein letzter Auftritt in Deutschland für dieses Jahr.

Frankfurt (lsp) - Nach Seattle, USA im vergangenen März und San José, Costa Rica im kommenden April verschlägt es Justin Bieber an einem regnerischen Mittwochabend noch mal ins hessische Frankfurt. Es ist sein 106. Konzert im Rahmen der "Purpose World Tour", weitere 26 folgen.

Für Bieber, 22 Jahre jung, ist es die dritte Welttournee. Routine. Vor ziemlich genau einem Jahr erschien mit "Purpose" das vierte Studioalbum. Auch wenn es in Deutschland nicht die Chartsspitze erklimmen konnte, meldeten alle insgesamt fünf Deutschlandkonzerte im Oktober und November ninnen kürzester Zeit ausverkauft – trotz Ticketpreisen, die das Taschengeld der Zielgruppe um ein Vielfaches übersteigen dürfte.

Veranstalter und Festhallen-Personal sind auf die rund 8.500 Belieber jedenfalls bestens vorbereitet: Obwohl wegen offenbar gefälschter Tickets der ein oder andere Streit ausbricht und jedes noch so kleine Vordrängeln einen Shitstorm nach sich zieht, verläuft der Einlass gesittet.

Betrachtet man die unzähligen Essensreste, leeren Flaschen, Jacken und Wärmedecken, kann man sich ungefähr ausmalen, wie lange mancher bei drohenden Minusgraden ausgeharrt hatte, um seinem Idol möglichst nahe zu kommen – echte Fanliebe kennt eben keine Grenzen. Schule schwänzen? Für Justin jederzeit.

Stöhnen im Publikum

Als Mic Lowry aus Liverpool den musikalischen Startschuss geben, sind gut zwei Drittel bereits in der Halle. Auch die nachfolgenden The Knocks legen sich mit mächtigen Electrobeats ins Zeug – und doch folgt jeder Ankündigung eines weiteren Songs ungeduldiges Aufstöhnen im Publikum.

Überhaupt herrscht im Zuschauerraum, in dem sich überraschend viele männliche Personen tummeln, eine eher gereizte Stimmung. Hauptsache, niemand anderes schafft es näher in Richtung Bühne und die Handykamera läuft. Als um kurz nach 20 Uhr dann ein Calvin Klein-Werbespot mit – ja, wem wohl – in der Hauptrolle auf den Bildschirmen flackert, ist die Bühne vor lauter Smartphone-Bildschirmen nicht mehr zu sehen.

The one and only ...

Gut, dass the one and only Justin Bieber erst mal in einem gläsernen Kasten Richtung Decke schwebt, als er mit "Mark My Words" und unter ohrenbetäubendem Kreischen seinen knapp zweistündigen Auftritt beginnt: Eingesperrt und von allen Seiten angestarrt - für Bieber ein Dauerzustand.

Was 2007 mit harmlosen Youtube-Videos begann, ist längst ein Phänomen. 90 Millionen Twitter-Follower, vier Platin-Alben, noch mehr Skandale und unzählige Auftritte. Kein Wunder, dass dabei Songs wie "I'll Show You" rauskommen - und der Kanadier über weite Strecken eher abwesend wirkt. Souverän spult er sein Programm ab und ist mit schwarzem Shirt, beiger Chino und platter Frisur noch dazu angenehm ungestylt.

Die Meute kümmerts ohnehin nicht: Bei "Boyfriend" erreicht die Begeisterung ihren vorläufigen Höhepunkt, ansonsten dominiert das aktuelle Werk die Setlist – auch wenn mit "Love Yourself" einer der populärsten Songs unter den Tisch fällt.

Ein Salto sorgt für Begeisterungsstürme

Bei "Company" scheint dann auch der Hauptprotagonist endlich selbst Spaß zu haben: Ausgelassen springt Justin auf dem Netz der Hebebühne herum und löst mit einem simplen Salto Begeisterungsstürme aus, von denen professionelle Akrobaten nur träumen können.

Noch eindrucksvoller als die Geräuschkulisse gestaltet sich die Bühnenshow: Das Dutzend Tänzerinnen und Tänzer geht vor lauter Laserstrahlen, Nebel und Funken beinahe unter. Unfassbar grelle Farben in jedem erdenklichen Zusammenspiel prasseln auf die Menge ein und erinnern zuweilen an einen schlechten LSD-Trip. Großraumdisco meets Weihnachtswahnsinn.

Nach einer zwanzigminütigen Pause samt angeregtem Austausch unter den Beliebern ("Der soll endlich sein T-Shirt ausziehen!") folgt der zweite Streich. Auch wenn in Bieber nicht gerade ein Schlagzeug-Virtuose steckt, zählt die Drumeinlage während "As Long As You Love Me" zu den Höhepunkten des Auftritts.

Tränen zum Schluss

Die Mix aus ruhigen, mitunter melancholischen und schnellen, tanzintensiven Nummern geht auf – dass die Stimme bei letzteren überwiegend vom Band kommt: geschenkt. Hauptsache, Justin drückt die jugendlichen Tänzerinnen und Tänzer nach ihrer Performance zu "Children" an die verschwitzte Brust und gibt artig Autogramme. Und auch seine dreiköpfige Band bekommt für einige Minuten die Aufmerksamkeit, die sie verdient hat.

Als gegen 22 Uhr der Titelsong erklingt, weiß man, der Abend neigt sich dem Ende zu. Schließlich müssen laut Jugendschutzgesetz dann ohnehin alle, die noch keine 16 sind, ihre hart erkämpften Plätze räumen. Nicht wenige Fans kämpfen mit den Tränen, als Justin nach "Purpose" sein strahlendes Lächeln entblößt und sich für ihre Unterstützung bedankt.

Mit dem Megahit "Sorry" und einem letzten "I'm Justin Bieber" endet das gelungene, wenn auch effektüberladene Konzert beinahe pünktlich. Die Eltern warten schließlich schon vor der Halle.