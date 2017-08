Die erste Single seit eineinhalb Jahren für Justin Bieber als Lead Artist ist eine Zusammenarbeit mit Produzent Blood Diamonds.

Ontario (ynk) - Natürlich war Justin Bieber nie weg: Auch wenn er in den vergangenen achtzehn Monaten keinen einzigen eigenen Track veröffentlichte, war der kanadische Superstar doch omnipräsent wie eh und je: Dreimal führte er mit Features auf Songs von anderen Musikern die Charts an (mit Major Lazer, DJ Khaled und Luis Fonsi), zwei weitere Male positionierten die Zusammenarbeiten sich weit oben (mit DJ Snake und David Guetta).

Für alle, denen das immer noch zu wenig Bieber ist, gibt es jetzt allerdings gute Nachrichten: "Friends" lautet der Titel der neuen Single von Justin Bieber, die dieser am Vortag noch mit dem Satz "Can we still be friends?" ankündigte. Produziert wurde sie von Bloodpop, der neben der Mitarbeit an "Purpose" zuletzt auch durch die Beatarbeit für Acts wie Madonna, Fifth Harmony, John Legend, Grimes und HANA für Aufmerksamkeit sorgte.