Die "Busy Earnin'"-Checker liefern wieder atmosphärischen Neo-Soul vom Feinsten.

Los Angeles (emi) - Das britische Kollektiv Jungle segnet uns nach langer Pause gleich mit zwei neuen Singles, die grooviger nicht sein könnten. Es sind ihre ersten neuen Songs seit dem Debütalbum "Jungle" von 2014 mit dem Hitsong "Busy Earnin'".

"Happy Man" ist eine euphorische Mischung aus Funk und Synth-Pop, angeführt von McFarlands und Lloyd-Watsons Falsett. Im Video hängen die beiden mit ihrer Gruppe im Wohnzimmer gewordenen Studio rum. Dabei tragen sie gewohnt lässige Streetwear und natürlich darf in einem Jungle-Video auch eine Hip-Hop-Einlage nicht fehlen.

Der "House In LA"-Clip findet in wesentlich luxuriöserer Umgebung statt. Der Titel deutet es schon an: Eine Westküsten-Villa mit spektakulärem Meerblick. Auch der atmosphärische Sound ist vom Umzug nach Kalifornien beeinflusst. Ein schleppender Beat und hypnotisiserende Synths bilden den Klangteppich, der sich stark vom Sound des bekannten Debütalbums abhebt.