Zum 30. Geburtstag der Platte gehen die Iren auf Tournee. Noel Gallagher gibt in Europa den Support.

Berlin (ebi) - "U2: Joshua Tree 2017". Zum 30. Geburtstag ihres Klassikers gehen U2 eigens auf Stadiontour und führen die Platte in ausgewählten Locations komplett auf.

In Europa treten U2 acht Mal auf, darunter am 12. Juli im Berliner Olympiastadion - der einzige Gig im deutschsprachigen Raum.

Exklusives Berlin-Konzert

Die meisten Konzerte, 16 an der Zahl, spielen Bono und Co. gleichwohl in Nordamerika, wo die Albumtour am 12. Mai im kanadischen Vancouver beginnt. Der offizielle Vorverkauf für Europa startet am 16. Januar (für Berlin um 10 Uhr), für Nordamerika einen Tag später.

"Joshua Tree", das fünfte Studioalbum der Iren, machte sie mit Hitsingles wie "With Or Without You" oder "I Still Haven't Found What I'm Looking For" endgültig zu internationalen Rockstars - und das trotz oder genau wegen der politischen und sozialkritischen Inhalte der Platte.

Noel Gallagher supportet in Europa

In den Staaten und Kanada werden U2 je nach Ort von Mumford & Sons, The Lumineers oder OneRepublic supportet - in Europa sind bei allen Konzert Noel Gallagher's High Flying Birds gesetzt. "Es ist sowohl ein Vergnügen wie eine Ehre, ein Teil der nach wie vor großartigsten Show der Welt zu sein", wird Noel, der mit U2 schon mal auf der Bühne stand, in einem Facebook-Posting zitiert.