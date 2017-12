Der international kaum bekannte Musiker war in Frankreich ein Superstar. Nun starb die Rock-Ikone mit 74 Jahren.

Paris (mis) - Der französische Superstar Johnny Hallyday ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren an Lungenkrebs. Dies bestätigte seine Ehefrau Laeticia Hallyday der französischen Nachrichtenagentur AFP: "Ich schreibe diese Worte und kann sie doch nicht glauben. Mein Mann ist nicht mehr da. Er hat uns in der Nacht verlassen und war dabei wie in seinem ganzen Leben mutig und würdevoll."

Hallyday musste vor einem Monat wegen Atemnot ins Krankenhaus und blieb dort sechs Tage. Seither erfuhr die Öffentlichkeit nichts über seinen Gesundheitszustand, berichtet die Zeitung Le Monde. Bereits am frühen Morgen kondolierte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron dem Altstar: "Johnny Hallyday hat einen Teil von Amerika in unser nationales Pantheon gebracht."

Hallyday wuchs ohne Vater auf und da seine Mutter viel arbeitete, lebte er bei ihrer Schwester. Mit deren Töchtern ging er schon als Einjähriger ab 1944 mit der Gruppe The Hallydays auf Tournee. Ende der 1950er Jahre freundete sich Hallyday mit den jungen Musikern Eddy Mitchell und Jacques Dutronc an, die sich ebenfalls vom Elvis-Virus anstecken lassen. Seine erste Single erscheint 1960. Seither galt der Sänger als Frankreichs Äquivalent zu Presley. Er wurde mit französischen Texten einer der größten Rockstars des Landes. Später schlug er eine ebenso erfolgreiche Schauspielkarriere ein.

Hallyday drehte mit Jean-Luc Godard und Claude Lelouch, dinierte mit den Staatspräsidenten Chirac und Sarkozy und war nach eigenen Angaben mit John Lennon, Rod Stewart und Jimi Hendrix befreundet. Letzterer spielte einst in Hallydays Vorprogramm. 1998 trat der Altrocker fünf Abende am Stück im Pariser Fußballstadion Stade de France vor jeweils 80.000 Fans auf. Zu seinen großen Hits zählen "Que je t'aime", "Oh, ma jolie Sarah", "Quelque chose de Tennessee" und "Allumer le feu". Hallyday verkaufte im Laufe seiner Karriere 110 Millionen Platten.