Joey Bada$$ inszeniert sich in einem bildstarken Video als Beschützer der Afro-Amerikaner.

New York (ana) - Genau einen Monat bevor sein neues Album "All-Amerikkan Bada$$" auf den Markt kommt, veröffentlicht Joey Bada$$ das Video zu "Land Of The Free". Der Song, den der Rapper anlässlich des Martin Luther King-Tags im Januar aufnahm, rollt auf einem relativ sanften Beat, zu dem sich politisch motivierte Texte gesellen: "Wir haben immer noch die Nachnamen unserer Sklavenhalter / Und das Land der Freien ist voller Schmarotzer / Lassen uns auf der Straße sterben, damit wir ihre Organspender sein können / sie bringen meine Leute durcheinander, machen uns alle zu Einzelgängern".

Im dazugehörigen Video wählt Regisseur Nathan Smith starke Bilder für das wichtige Thema. Schwarz gekleidete Afroamerikaner liegen erst in Ketten und werden dann von weißen Polizisten und Anzugträgern erschossen. Auch Muslime sind immer wieder unter den Opfern. Gegen Ende des Videos sieht man weiße Schützen in KKK-Umhängen, die Bada$$ hängen, der sich zuvor schützend vor die Hinrichtungskandidaten stellte. In anderen Sequenzen erscheint der Rapper weiß gekleideten Kindern als warnender Geschichtenerzähler oder zeigt eine aus Bandanas geflickte Flagge, die auch das Cover von "All-Amerikkan Bada$$" ziert.