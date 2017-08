Ein wunderschöner Samplebeat und eine von New Yorks Oldschool-Großmächten liefern Balsam für die Seele.

New York (ynk) - Es tat ein wenig weh, negative Schlagzeilen über Joey Bada$$ im Feuilleton zu lesen. Denn nachdem er großspurig auf Twitter ankündigt hatte, in "Tradition seiner Vorfahren" ohne Brille in die Sonnenfinsternis blicken zu wollen, musste er prompt ein paar Tourdates wegen vorübergehender Blindheit absagen.

Es regnete eine Welle (nicht ganz unberechtigte) Häme von Menschen, die nicht einmal wissen, was für Musik der Kerl eigentlich macht, sich aber daran erfreuten, das Stereotyp des idiotischen 'Gangster-Rappers' bestätigt zu sehen.

Zum Glück steht Joey wieder bereit, um zu zeigen, warum dieser Kerl zu den großen Leistungsträgern des modernen Oldschool-Sounds gilt: "500 Benz" ist ein Boom-Bap-Song vor dem Herrn.

Der ostküsteninspirierte Samplebeat stammt aus der Feder von Untergrund-Großmeister Statik Selektah und bietet Badass ein perfektes Fundament, seinem Namen gerecht zu werden. Unaufgeregt produziert er Bars wie am Fließband, gibt sich entspannt und souverän und lässt geradezu im Vorbeigehen eine Soundkulisse entstehen, die so eins zu eins auch aus den Blütezeiten der Neunziger stammen könnte.

Nach seinem erfolgreichen und hoch gepriesenen Album "All-AmeriKKKan-Bada$$", das Anfang des Jahres erschien, sind allerdings noch keine Informationen zu einem potentiellen neuen Projekt des New Yorkers im Umlauf. Wenn man "500 Benz" so hört, kann es aber eigentlich nicht schnell genug gehen.