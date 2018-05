Schöne Körper, tolles Outfit, intime Zärtlichkeit: Joan Wasser und die "verdammte Hingabe".

Konstanz (mis) - Trotz fantastischer Alben in der Vergangenheit darf man das aktuelle Joan As Police Woman-Album "Damned Devotion" getrost als Joan Wassers Karriere-Highlight bezeichnen. Ihren Tower of Song krönte die 47-Jährige mit einem intensiven Werk aus leidenschaftlichem Soul und waidwunder Pop-Melancholie. Gerade ließ sich die Sängerin in der Londoner Royal Festival Hall auf Händen tragen und veröffentlicht mit dem Titeltrack ein weiteres Video, das ihren Sinn für Ästhetik unter Beweis stellt: Schöne Körper, tolles Outfit, intime Hingabe.

In unsere Breiten kommt Joan As Police Woman noch mal am 14. Juli in Düsseldorf beim Open Source Festival, am 5. August in Varel beim Watt En Schlick Festival und am 18. Juli beim Poolbar Festival in Feldkirch.