Ein neuer Audioclip präsentiert die Gitarrenlegende mit einem Cover des Blues-Klassikers "Mannish Boy" von Muddy Waters.

New York (mrk) - Neues Material von Jimi Hendrix: In einem kürzlich über BBC Radio 6 publizierten Song covert die Gitarrenlegende den Muddy Waters-Hit und Blues-Klassiker "Mannish Boy".

Hendrix' nahm den Song im April 1969 mit Bassist Billy Cox und Drummer Buddy Miles in New York auf. "Mannish Boy" markiert nun den ersten Vorgeschmack auf das Anfang März erscheinende Album "Both Sides Of The Sky".

Die 13 Titel beinhalten zehn bisher unveröffentlichte Hendrix-Songs aus den Jahren 1968 bis 1970 und bilden nach "Valleys Of Neptune" (2010) sowie "People, Hell & Angels" (2013) das dritte Release aus dem Jimi Hendrix-Archiv.

Auf der u.a. von Hendrix' Schwester Janie produzierten Platte sind zahlreiche Gastmusiker wie Johnny Winter sowie die beiden Ex-The Jimi Hendrix Experience-Mitglieder Mitch Mitchell und Noel Redding zu hören.