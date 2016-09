Hip Hop, Techno, Alternative Rock: Die 90er waren in vielerlei Hinsicht ein goldenes Zeitalter. Wir präsentieren die 100 besten Alben.

Nineties (laut) - "Once upon a time ...": So beginnt der Refrain des Pearl Jam-Brechers "Once" aus dem Klassikeralbum "Ten". So unendlich lange sind die 90er Jahre schon her, es soll tatsächlich Menschen geben, die sie gar nicht selbst erlebt haben. Hierzu gehört unsere Redaktion dann aber doch nicht, weshalb wir die gute Ranking-Tradition unseres Hauses mit den 100 besten Alben dieses Jahrzehnts fortführen.

Unsere LP-Highlights aus den 80er Jahren liegen schließlich bereits ebenso vor, wie die Genrelisten 80er Hip Hop, 80er Metal und 80er Synthie-Pop. So schillernd bunt und quietschvergnügt dieses Jahrzehnt zu Ende ging, so düster begann es - zumindest im Rockbereich. Die Hip Hop-Saat keimte schnell und ausschweifend und auch der elektronische Bereich brachte so einige Klassiker ans Licht. Selten war man sich so uneins in der Redaktion; es wurde gezerrt, verschoben und neu editert, Alben ausgetauscht, Soundtracks heraus gestrichen - kurz: es gab in den 1990er Jahren einfach mehr als nur 100 fantastische Alben. Aber irgendwann geht nichts mehr und nun lehnen wir uns zurück und freuen uns auf eure Kommentare zu den ...

​​​​​

100 besten Alben der 90er