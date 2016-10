Frauenpower! Gleichberechtigung! Jennifer Rostock fordern alle Frauen auf: Seid eine Hengstin!

Konstanz (mis) - Keine Tabus: Dafür steht Jennifer Weist als Sängerin von Jennifer Rostock seit jeher. Ob sie klare Worte gegen Fans der Onkelz und Frei.Wild wählt oder dumpfes AfD-Wahlvolk attackiert. Beinahe schon 'nnormal' dürften in diesem Kontext für sie die (Online-) Hasstiraden gegen ihr angeblich so unnormales Äußeres sein.

Der neue Song "Hengstin" lässt sich dahingehend als Antwort auf solcherlei Macho-Gebaren interpretieren, ist nach Meinung der Band aber vor allem ein auch 2016 noch wichtiger Beitrag zur Stärkung des Feminismus: "Unsere Gesellschaft gibt sich auf der Fassade progressiv und fortschrittlich, aber das Furnier ist dünn. Wir sind noch weit entfernt von echter Gleichberechtigung. Allerdings wollen wir uns nicht nur beschweren - sondern im Video zum Song auch eine ganze Bandbreite an Vorbildern präsentieren, die sich in ihren Nischen einen Weg geebnet haben. Wir hoffen auf diese Weise, eine nachwachsende Generation an Mädchen ermutigen zu können, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen." Dazu gehören u.a. Skateboarderin Kim Wibbelt, Transgender-Model Pari Roehi, Musikproduzentin Melbeatz und Moderatorin Visa Vie.

Der Song ist vom aktuellen JR-Album "Genau In Diesem Ton", den laut.de-Autorin Irmschler in ihrer Review noch aus einem anderen Grund hervorgehoben hat: "Auch wenn Idioten gern mal von einem feministischen Mainstream fantasieren, im Radiopop sucht man nach solchen guten Statements noch mit der Lupe, weil niemand die schlechte Party versauen will."