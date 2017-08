Wenn der Ex dich zum Geburtstag seiner neuen Freundin einlädt...

(sab) - Jennifer Rostock haben ihre erste Single "Alles Cool" aus dem kommenden Album "Worst Of Jennifer Rostock" veröffentlicht.

Im Song nehmen sie sich des "Lass-uns-doch-Freunde-bleiben"-Dilemmas an. Ironisch attestiert Sängerin Jennifer Weist "Alles ist cool ziwschen uns" (Natürlich ist es alles andere als cool).

Jennifer Rostock feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass haben sie Ideen und Songs, die es in den letzten zehn Jahren nicht zur Veröffentlichung schafften, wieder hervorgeholt, fertiggestellt und im Album "Worst Of Jennifer Rostock" zusammengefasst.

"Der Name ist nicht Programm!"

Dafür ging die Band eine Woche lang ins Studio und zeigt sich ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis: "Der Name ist nicht Programm!", versprechen sie.

Das zehnte Jennifer Rostock Album "Worst Of Jennifer Rostock" ist ab dem 29.September erhältlich.